Completó plan de la zafra chica central de Granma

Los trabajadores del central refinería Arquímides Colina, en Bayamo, dedican el cumplimiento este sábado de su plan de la zafra chica al aniversario 60 del triunfo de la Revolución .

Esa unidad enclavada en el poblado de Mabay, es la segunda de Granma que concreta su programa previsto hasta el último día de Diciembre, pues le antecedió el colectivo del Enidio Díaz de Ceiba Hueca, en Campechuela, ubicado entre los más eficientes de Cuba.

El ingenio Arquímides Colina, acumula varios años sin materializar sus planes de producción, y tiene condiciones para lograrlo en esta zafra, pues dispone de caña, mayores aseguramientos y un colectivo comprometido con aportar más azúcar como lo necesita el país.

El central bayamés produce azúcar refino, tiene aledaña una planta de derivados en la que se elaboran rones, alcoholes, alimentos para la cría de cerdos y ganado vacuno.

