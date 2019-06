Comercio Interior regula venta de productos de aseo

La Habana, Cuba. – La venta liberada, pero de manera regulada, se mantiene este mes para los productos de higiene y aseo en los Mercados Ideales, Industriales, y bodegas de toda Cuba.

Al respecto, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, especificó que solo está permitido despachar un frasco de detergente líquido por persona, e igual cifra de crema dental, así como dos unidades de jabón de lavar y tres de tocador.

Sobre la poca estabilidad de la pasta dental en algunos territorios, la titular de Comercio Interior reconoció las dificultades con la producción, y agregó que para este mes la disponibilidad es de 50 por ciento de la demanda, de ahí que se mantenga como producto regulado en el mercado.

Betsy Díaz dijo que a pesar de esa situación hoy se cuenta con un mercado complementario en las cadenas de tiendas CARIBE y CIMEX, donde existen variedad de jabones, detergentes y pasta dental de línea económica.

