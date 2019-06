Cierran tres días en la búsqueda de soluciones

La Habana, Cuba. – Luego de tres jornadas de trabajo hoy cierra sus puertas el VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, que debatió unas 400 soluciones a los problemas más acuciantes de la realidad económica cubana.

Este viernes, un panel discutirá sobre el pensamiento económico de Carlos Rafael Rodríguez, Ernesto Guevara y Fidel Castro, e impartirá una conferencia la viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola.

Los delegados sesionaron en ocho comisiones que abordaron diversos asuntos, como la empresa estatal socialista, sujeto principal de la economía y que aún de sufre de estructuras sobredimensionadas o de una excesiva centralización de funciones.

En ese sentido destacaron la visión flexible en en la confección del Plan 2020 e insistieron en la preparación de los trabajadores para que desde la base se tengan en cuenta todas las reservas.

En el análisis de la Inversión Extranjera directa y del Comercio Exterior, la investigadora Gladys Hernández presentó un detallado informe que incluyó varias propuestas de soluciones tras el diagnóstico de las actuales dificultades.

En sentido general, expuso la académica del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el proceso de inversión extranjera en Cuba está condicionado por la situación internacional, a lo que se suman los efectos negativos del bloqueo, arreciado por la Administración Trump.

Hernández explicó que ese contexto limita las necesidades cubanas de recibir unos 2 mil millones de dólares anuales en inversiones.

La Comisión del Congreso de la ANEC referida a la Contabilidad, auditoría y control, propuso, entre otras soluciones, que la gestión de gobierno a nivel municipal debe garantizar la implementación de la contabilidad gubernamental.

