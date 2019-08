Cienfuegos se prepara para la próxima zafra azucarera

Cienfuegos, Cuba. – El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Félix Duartes, recorrió los centrales que estarán en operaciones en la próxima zafra, para analizar el alistamiento de la maquinaria industrial y agrícola y la siembra de caña.

Arnado Costa, director de la Empresa Azucarera, dijo que la contienda se iniciará el primero de diciembre por los ingenios 14 de Julio y Ciudad Caracas, seguidos de Antonio Sánchez, en Aguada de Pasajeros, y 5 de Septiembre, en Rodas.

Subrayó que los principales trabajos que se realizan en los centrales están dirigidos en la reparación de los equipos de corte y tiro que se encuentran a más del 25 por ciento y existen limitaciones en recursos, piezas e insumos.

Las tareas de mayor envergadura en la etapa están en la inversión en una de las calderas del área de generación de vapor del ingenio Ciudad Caracas.

