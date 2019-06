Ciego de Ávila incentiva la producción de guayaba

Los agricultores estatales y campesinos de Ciego de Ávila, laboran para superar este año la entrega de 6 mil toneladas de guayaba, y sostener a esa provincia entre las mayores productoras del país.

Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Ceballos, mantienen los sostenidos acopios de esa fruta, rica en vitaminas A, B y C, y de amplia demanda en la población de la Isla, y en instalaciones del turismo.

Más de mil hectáreas están dedicadas a ese cultivo en la provincia avileña, donde se entregan mensualmente crecientes volúmenes de barras de dulce de guayaba, destacó Wilber Bringas Fernández, director de esa entidad citrícola.

Considerada antioxidante, la alta producción de esa fruta asegura las ventas estables en los mercados de Ciego de Ávila y de otras provincias, que también reciben sabrosas barras y potes, con posibilidades de convertirse en renglones exportables.

