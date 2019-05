Cadena de Tiendas CARIBE facilita gestión a clientes

La Habana, Cuba. – La Cadena de Tiendas CARIBE tendrá disponible, para finales de la próxima semana, una nueva aplicación informática para móvil, que permite al cliente la optimización del tiempo, pues desde un teléfono celular con sistema operativo Android podrá ubicar los establecimientos de la entidad.

La especialista de Mercadotecnia, Marta Mulet, explicó que mediante ese servicio se puede acceder a la información de los principales productos en ofertas, y otros datos como la ubicación de Talleres de Garantías y Post Garantía, la localización de oficinas de la Western Union, los burós de información y el acceso a tiendas virtuales, con la ayuda de un mapa.

La aplicación informática para móvil de Tiendas CARIBE podrá ser descargada la próxima semana en Apklis, la plataforma cubana de distribución y actualización de aplicaciones para móviles.

Sus creadores indican que su uso será para sistemas operativos Android con versiones igual o superior a la 4.0.

