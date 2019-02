Buena cosecha tabacalera en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – La campaña tabacalera llegó al clímax de la recolección y los cosecheros de Pinar del Río, provincia mayor productora de la hoja en Cuba, se muestran optimistas por el excelente desarrollo de las plantaciones.

Virginio Morales Novo, especialista agrícola del grupo TabaCuba, dijo que ya se recolectaron más de 9 millones de cujes y precisó que el tabaco está secando bien y continúan las siembras dada la disponibilidad de posturas.

Las expectativas de los cosecheros vueltabajeros son apreciables por quienes viajen por las vías de acceso a los municipios de San Juan y Martínez y San Luis, donde a ambos lados de las carreteras llama la atención la lozanía y homogeneidad de los plantíos.

Pinar del Río tributa a la industria del torcido la totalidad de los capotes y las tripas necesarias para la fabricación de los afamados habanos, así como aporta también capas de exportación.

