Avanza en Cuba la recuperación cafetalera

La Habana, Cuba. – La producción de café en el 2018 constituyó la mayor de los últimos diez años en Cuba, lo cual ratifica el despegue de la recuperación cafetalera, dijo el director de Café, Cacao y Coco del Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura, Elixis Legrá.

Explicó que el plan de la actual etapa es de 9 mil toneladas del grano y aunque aún está lejos de alcanzar el record de 60 mil, meta concebida en el Programa de Desarrollo hasta el 2030 que se van cumpliendo.

Legrá precisó que hoy se trabaja en el subprograma del café en el llano con la creación de nueve polos productivos, y se realizan inversiones para sustentar el esperado crecimiento en la rama de producción cafetalera.

Señaló que existen proyectos de inversión extranjera con Vietnam y dos agencias europeas, que permitirán la adquisición de nuevas tecnologías en busca de elevar los rendimientos.

