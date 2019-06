Arranca hoy ExpoCaribe

Santiago de Cuba. -Con la presencia de expositores de una veintena de países y cerca de 200 empresas nacionales, quedará abierta este miércoles la XVI Feria Comercial ExpoCaribe en los salones de Complejo Cultural Heredia, de Santiago de Cuba.

Frente al recrudecimiento del bloqueo económico y comercial yanqui, Cuba abre con ese evento su comercio e intercambio con el Oriente cubano y un espacio más de solidaridad con los pueblos del mundo, en particular con el Caribe.

La inauguración dará paso en el Salón de los Vitrales de la plaza santiaguera al XII Foro Empresarial del Gran Caribe, que abordará las perspectivas del comercio en la región.

Estarán presentes en la Feria destacadas personalidades del área, encabezada por la doctora June Soomer, Secretaria General de la Asociacion de Estados del Caribe.

