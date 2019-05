Agricultura en Ciego de Ávila incrementa áreas sembradas

Ciego de Ávila, Cuba. – Ante el reclamo de la dirección del país de producir más alimentos, los agricultores de Ciego de Ávila incentivan las siembras en áreas liberadas de recientes cosechas.

Esas hectáreas se mantienen limpias y conservan residuos de fertilizantes químicos, lo que ayuda al estado vegetativo y a los rendimientos en cultivos de ciclo corto como maíz, otros granos, viandas y hortalizas, entre otros renglones.

Autoridades, especialistas y obreros de la agricultura avileña coinciden en que la iniciativa de utilizar las tierras liberadas favorece el empleo óptimo de recursos y el riego de las plantaciones con máquinas eficientes.

Con sus fértiles tierras y la dedicación de agricultores estatales y campesinos, en Ciego de Ávila se aprovechan las lluvias de la primavera para intensificar las siembras y atenciones culturales en aras de acopiar más alimentos.

