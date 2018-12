2018; año difícil para la economía de Cuba

La Habana, Cuba. – Estrecheces financieras, disminución de los ingresos, desastres naturales y como si fuera poco un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, han sido pesadas losas que cayeron sobre la economía nacional durante 2018.

El crecimiento del Producto Interno Bruto apenas superó el uno por ciento y quedó por debajo casi de la mitad de lo planificado. Actividades como el turismo, la zafra y la minería fallaron en las previsiones de ingresos, por múltiples factores, entre ellos huracanes y sequías.

Por supuesto que las trabas ocasionadas por el bloqueo son tan evidentes como una casa, pero también pervivieron otras de carácter subjetivo y organizativo, como ha reiterado el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Por eso, el presidente cubano y su Consejo de Ministros, prestaron atención particular a ese asunto.

Las últimas reuniones del Consejo de Ministros pusieron énfasis este año en la búsqueda de recursos foráneos y de nuevos mercados para la exportación.

Hoy, la inversión extranjera apenas significa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, cuando los especialistas estiman que se necesita por lo menos un 20 por ciento para caminar hacia la senda del desarrollo.

Por otro lado, las exportaciones se siguen concentrando en pocos rubros, mercados y modalidades, algo que ha sido tratado con atención por el presidente cubano.

A inicios de noviembre, Cuba presentó una nueva Cartera de Oportunidades y otra edición de la Oferta exportable, dos documentos que tratan de conjurar esos problemas. Resolverlos es una necesidad para una economía abierta y dependiente que cerró un año con dificultades, con la perspectiva de que 2019 sea mucho mejor.

