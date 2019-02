Ciego de Ávila con más sistemas eficientes de riego

Ante la necesidad de ahorrar el agua, los agricultores de Ciego de Ávila incrementan los sistemas de riego por goteo, los cuales economizan el líquido con el empleo racional de fertilizantes y herbicidas.

Unas mil hectáreas se benefician con esa moderna tecnología en entidades y cooperativas y para este año se prevé instalar otras máquinas, lo que redundará en el aumento de los rendimientos, según especialistas de la Agricultura.

La empresa de cultivos varios La Cuba es una de las favorecidas con ese método que se extiende por campos de fríjoles, frutales y plátano, fundamentalmente de la variedad Gran Enano, refirió Carlos Blanco, director de esa dependencia.

Ante la sequía de estos meses, en Ciego de Ávila los sistemas de riego por goteo, adquiridos por el país a altos precios, contribuyen a la sostenida producción de alimentos, una de las tareas priorizadas en Cuba.



