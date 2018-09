Distinguen a cederistas e instituciones destacadas de Cuba

Por acuerdo del Consejo de Estado y del Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, un grupo de cederistas e instituciones del país recibe la Medalla por la Defensa y Unidad del Barrio, la distinción y la bandera 28 de septiembre .

La ceremonia presidida por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado, tiene lugar en el salón de protocolos El Laguito.

