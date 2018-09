Díaz-Canel intercambia con líderes religiosos de Estados Unidos

Miembros del Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos se reunieron en Nueva York con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el encuentro, el mandatario reconoció la larga tradición de amistad entre ambos pueblos, y agradeció la solidaridad del Consejo Nacional de Iglesias reflejada en numerosos y complejos momentos.

En ese sentido, recordó las acciones a favor del levantamiento del bloqueo, los esfuerzos por lograr el regreso a Cuba del niño Elián González y la lucha por la liberación de los Cinco Héroes.

En la fraternal reunión, que tuvo como sede la Misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas, el presidente cubano destacó los vínculos existentes entre las iglesias de los dos países.

Subrayó que las restricciones de los viajes a Cuba limitan el intercambio entre las denominaciones religiosas de ambos países y los vínculos de miles de sus miembros con sus familiares en el territorio cubano.

Al concluir el encuentro con Díaz-Canel, la Reverenda Joan Brown Campbell, narró a la prensa cubana las impresiones que le causó un Presidente que le tocó el corazón.

La Reverenda Campbell aseguró que la reunión fue “formidable, me sentí impresionada, él tiene un sentido del cuidado del pueblo cubano”.

Dijo que “para los que hemos trabajado durante mucho tiempo en este asunto nos impresiona mucho que considera importante la continuación de nuestro énfasis en estos temas. Nuestro país es el obstáculo, no Cuba”.

El Consejo de Iglesias de Cuba y el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos han ratificado en múltiples ocasiones el compromiso de continuar trabajando por la paz, la justicia y las buenas relaciones entre ambas naciones.

El encuentro con el presidente cubano marca un momento importante para los líderes religiosos estadounidenses. Una mayoría sobrecogedora apoya desde este país las relaciones entre ambos países, con la esperanza de que más temprano que tarde sea retomada la senda en el camino de la normalización de los nexos bilaterales.

