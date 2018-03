Dialogan Raúl y el Pressidente de Kenya

La Habana.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió en el Palacio de la Revolución a Uhuro Kenyatta, Presidente de la República de Kenya, de visita oficial en Cuba.

En un ambiente de cordialidad, ambos mandatarios coincidieron en destacar las relaciones de amistad que existen entre los dos países y la voluntad de impulsar los vínculos políticos y de cooperación.

Dialogaron además sobre temas de la agenda internacional, expresaron mutua satisfacción por la apertura este viernes de la Embajada de Kenya en La Habana y el compañero Raúl agradeció la ayuda ofrecida por la nación africana para contribuir a la recuperación tras el paso del huracán Irma.

El presidente cubano encabezó también la ceremonia de recibimiento oficial al distinguido huésped, durante la cual pasaron revista a la guardia de honor del Estado Mayor de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba.

El presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, rindió honores al Héroe Nacional José Martí con una ofrenda floral al pie del monumento en la Plaza de la Revolución, y una visita al Memorial que evoca la vida y obra del Apóstol de nuestra independencia.

En el parque de los Próceres Africanos el mandatario africano develó un busto de su padre Mzee Jomo Kenyatta, primer presidente de Kenya, y expresó su voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos con Cuba en honor a los líderes históricos de ambos pueblos.

Destacó que no puede hablarse de las luchas por la liberación de África sin hablar de Cuba, y agradeció su apoyo a las gestas en el continente contra el colonialismo y el apartheid.

El ministerio de Cultura de Cuba y el Ministerio de Deportes y Patrimonio de Kenya suscribieron un acuerdo a fin de establecer y profundizar en programas de intercambio en el sector cultural.

