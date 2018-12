Yorgelis Rodríguez, entre las mejores del mundo

La heptatlonista Yorgelis Rodríguez tuvo un año soñado en la élite, desde que se coronó en los Juegos Panamericanmos de Toronto 2015, con récord personal entonces de 6 mil 332 puntos.

Su escalada de progresión desde que fue seleccionada en 2012 como la Mejor Atleta Femenina de Cuba en la categoría juvenil, arroja que entonces llevó sus registros en los 7 eventos a casi 6 mil puntos.

Este año ante la crema y nata de la especialidad en Gotzis, competición catalogada como imprescindible dentro del calendario anual de pruebas combinadas, rubricó 6 mil 742 puntos.

Por su perseverancia y buenos resultados, ha sido seleccionada por las autoridades del deporte en Cuba y la prensa especializada, entre los 10 atletas más destacados de Cuba en el año, y espera alcanzar el podio en las olimpiadas de Tokio 2020.

