Voleibol de playa cubano en NORCECA

Los dúos de Cuba de Karell Peña-Luis Reyes y Yanisleidis Sánchez-Arlin Hechavarría, participan desde hoy en la quinta parada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe, de voleibol de playa.

Peña y Reyes, campeones de la anterior fase en suelo dominicano, pero en Punta Cana, aparecen entre las grandes atracciones del certamen, al igual que los subtitulares mexicanos Josué Gaxiola y José Rubio.

