Voleibol de playa cubano en semifinales del  área

Los dúos de Cuba de Sergio González-Luis Enrique Reyes y Leila Martínez-Maylen Delís avanzaron a las semifinales, en la tercera parada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) de voleibol de playa, con sede en Nicaragua.

González y Reyes, quienes enfrentarán a los nicaraguenses López-Contreras y Martínez y Delís, frente a las salvadoreñas Vásquez-Vargas, buscarán los triunfos que les permitirán discutir luego los títulos de los torneos masculino y femenino.

Las cubanas dominaron invictas las fases de grupo, B y A, en ese orden, y alargaron la cadena de victorias en cuartos de finales, por lo que este domingo tratarán de conquistar las medallas de oro con actuaciones perfectas.

El objetivo principal de los cubanos es continuar la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, programados del 26 de julio al 11de agosto próximo, y sumar puntos para el Norceca.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.