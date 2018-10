Villa Clara sigue comandando la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, Cuba. – Villa Clara sigue de líder por la mínima de la Serie Nacional de Béisbol, al blanquear a Artemisa 4 carreras por cero con excelente labor completa de Freddy Asiel Álvarez; otro histórico le sigue, Industriales al superar 9 por 2 a Granma, éxito para Frank Montieth y jonrón de Yordanis Samón.

Junto a los capitalinos aparece Holguín que dominó 5 anotaciones por 4 a Cienfuegos, Maikel Cáceres y Franklin Aballe aportaron bambinazos; Las Tunas avanzó al cuarto lugar y bajó a Ciego de Ávila hasta el quinto al vencerle 9 por una, con vuelacercas de Yosvany Alarcón y Danel Castro.

Santiago de Cuba mejoró en el séptimo puesto, derrotando 9 carreras por 6 a Sancti Spíritus, la botaron Yoelkis Guibert y Santiago Torres; entre tanto Mayabeque y Camagüey sellaron debido a la lluvia.

La Isla de la Juventud venció a Guantánamo 8 por 7; por último Pinar del Río exhibió mejor forma contra Matanzas para derrotarla 9 por 2, con gran labor en el box de Yaifredo Domínguez.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.