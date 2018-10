Villa Clara lidera ahora la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, Cuba. – El equipo Las Tunas sigue remontando en la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol al ganar a Ciego de Ávila 8 carreras por una, con crédito para José Adiel Moreno; por su parte Villa Clara asumió el liderazgo de la competencia y complicó más a Artemisa tras superarle 11 por 6, con jonrón de Yurién Vizcaíno.

Holguín dominó 11 anotaciones por 6 a Cienfuegos con jonrones de Franklin Aballe y Geidy Soler para respaldar la octava victoria de Wilson Paredes, líder en ese departamento; mientras que Industriales noqueó 10 por cero a Granma.

Sancti Spíritus continúa por encima de la frontera de salvación al derrotar a Santiago de Cuba en par de ocasiones, 13 carreras a 8, y 6 por 4; Mayabeque resbaló otra vez frente a Camagüey, ahora 9 por 6.

La Isla de la Juventud mantuvo opciones con éxito frente a Guantánamo 7 por 5, pero aun es novena del escalafón; por último Pinar del Río dominó 7 por cero a Matanzas, con gran labor de Frank Luis Medina.

