Villa Clara e Industriales aspirantes al último cupo directo

La Habana, Cuba. – Las Tunas noqueó 14 carreras por 3 a Matanzas y ganó el tercer cupo a la segunda fase de la Serie Nacional de Béisbol, éxito al aval de Jose Adiel Moreno, apoyado en cuatro jonrones de sus compañeros.

Solo queda por definir uno de los boletos directos, Villa Clara tiene las mayores probabilidades pues deben3 juegos al calendario, los 2 primeros están pactados hoy en su terreno, el estadio Augusto C. Sandino frente a Camagüey; de ganar ambos choques ya obtendrán la plaza.

Otros con opciones deben jugar este martes, si la lluvia lo permite, Santiago de Cuba e Industriales en el estadio Latinoamericano, mientras está pospuesto el Mayabeque-Pinar del Río, necesario para definir pase directo o cruces por comodines.

Con la ambición de llegar al repechaje Artemisa buscará un triunfo sobre Ciego de Ávila que le mantenga en esa ruta; además, con una ínfima esperanza la Isla de la Juventud tiene juego con Matanzas otro partido en riesgo debido al clima.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.