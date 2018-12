Villa Clara da un paso rotundo en pos de la clasificación

Los Tigres de Ciego de Ávila los Azucareros de Villa Clara dieron la noche última con nocaut de 14-1 carerras sobre rotundo paso en pos de la clasificación a los play off de semifinales en la presente Serie Nacional de Béisbol.

Los discípulos de Eduardo Paret desequilibraron las acciones en el estadio José Cepero apenas en el segundo capítulo, cuando fabricaron racimo de ocho apoyados en cuadrangular con dos a bordo de Yurien Vizcaíno, quien finalmente empujó 5.

Con la victoria, el conjunto anaranjado arribó a 31 sonrisas y se consolidó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, solo por detrás de los Leñadores de Las Tunas, único seleccionado con pasaje asegurado a los play off.

Precisamente los dirigidos por Pablo Civil cedieron ante los Gallos de Sancti Spíritus, en desafío donde los tuneros prescindieron de varias de sus principales figuras.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.