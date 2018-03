Vicepresidente cubano destacó los resultados del deporte en la isla

La Habana, Cuba. – Con la presencia del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), realizó el balance del trabajo realizado en el 2017.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba destacó los resultados del deporte cubano en el alto rendimiento y su capacidad de elevar la salud y calidad de vida de la población mediante las actividades físicas y una recreación sana y útil.

Tambièn en el balance anual del INDER, Díaz-Canel se refirió a la superación de los profesionales, a la aplicación de la ciencia y la técnica, y a la formación integral de nuestros atletas.

El titular del INDER, Antonio Bacali, dio lectura al informe que refleja lo logrado y lo que falta por hacer este año con compromisos importantes, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

