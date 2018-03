Venezuela enfrentará a Cuba en Serie Mundial de Boxeo

La Habana, Cuba.- El equipo Caciques de Venezuela se prepara para enfrentar al elenco Domadores de Cuba, el viernes y sábado próximos, en la continuación de la VIII Serie Mundial de Boxeo.

La escuadra venezolana será anfitriona en el Domo José María, en el estado de Vargas, donde asumirá un exigente duelo ante el combinado cubano, el cual comparte el primer lugar del grupo A con los Tigres de Uzbekistán, ambos con seis puntos.

Caciques ocupa el último escaño del apartado con cuatro unidades, producto de una victoria e igual cantidad de derrotas, mientras los Heroicos de Colombia tienen un balance de cinco peleas ganadas e igual cantidad de combates perdidos.

El entrenador del combinado venezolano, Alfredo Lemus, calificó de complicado el compromiso ante Domadores de Cuba, en pos de sumar algunos puntos para escapar del último puesto de la tabla y mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

