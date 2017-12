Vela cubana con cupos para Juegos Centroamericanos

La Habana, Cuba.- La vela cubana cierra este año que finaliza con 10 boletos en seis modalidades para la edición 28 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.

Carlos Hermida, integrante del colectivo técnico de la preselección nacional de esa disciplina, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que entre las clases ya aseguradas sobresale por sus resultados históricos el Snipe (Open, con dos tripulantes).

Hermida expresó que las restantes confirmadas son el Laser Standard (masculino-un tripulante), Laser Radial (f-1), Tabla RS-X (m-1 y f -1), Hobie Cat 16 (Open -2) y Kitesurfing (m-1 y f -1).

El veterano entrenador explicó que queda pendiente la posible invitación de una tripulación de Lainingh y aumentar las modalidades a siete, y que los atletas aún están por definirse, pues las plazas en la vela son para la especialidad.

Los preparadores determinarán quienes competirán del 19 de julio al 3 de agosto en la cita centrocaribeña, en cuya anterior edición Cuba ocupó el séptimo lugar.

