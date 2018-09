Veitía, exaltado al Salón de la Fama del Judo

Uno de los más grandes entrenadores del judo cubano, Ronaldo Veitía, acapara la atención de varios medios de prensa, tras su reciente exaltación al Salón de la Fama de la disciplina.

El reconocido y carismático profesor fue condecorado por la Federación Internacional de Judo en ceremonia celebrada en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde mañana comenzará el Campeonato Mundial de ese deporte, para el que se inscribieron 800 representantes.

Veitía recibió el diploma y la estatuilla Jigoro Kano, que lo acreditan como uno de los inmortales de los tatamis de manos de José Humberto Rodríguez, director de Desarrollo para las Américas de la Federación.

El entrenador refirió: es un premio que se lo debo a todas las alumnas que he tenido, a quienes me enseñaron a amar este deporte y a mi familia, que ha hecho grandes sacrificios durante todo el tiempo que dirigí la selección nacional.

