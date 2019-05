Varadero acogerá parada de circuito de Voli de Playa

Varadero acogerá la cuarta parada del Circuito de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) de voleibol de playa, previsto para este fin de semana en el Hotel Barceló Solymar, con la participación de 16 duplas femeninas y 18 masculinas.

Los binomios anfitriones de Cuba estarán entre las grandes atracciones, liderados por Leila Martínez y Daylen Delís, y Sergio González y Luis Enrique Reyes, ambos con destacadas actuaciones en las tres fases anteriores.

La cubana Mireya Luis, metodóloga de la Federación Cubana de Voleibol y principal organizadora del evento desde el 2011 que se insertó la mayor de las Antillas en este periplo, destacó la esperada calidad del torneo.

Canadá, Cuba y Estados Unidos son los países con mayor presencia en Varadero, todos con dos duplas en el femenino y masculino, torneos que contarán desde este viernes con 13 y 15 naciones.

