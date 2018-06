Uruguay y Portugal con pasaje para la otra fase del Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – Uruguay no necesito su mejor fútbol para derrotar este miércoles por un gol a cero a Arabia Saudita en el grupo A, y el resultado le abrió las puertas a la segunda fase del Mundial de Fútbol con sede en Rusia y que hoy tendrá acciones en las llaves C y D.

El gol de Luis Suárez en el minuto 23 subió a los sudamericanos hasta la cima de la llave que ocupaba Rusia también con par de éxitos, por lo que el próximo partido entre ellos solo definirá el ordenamiento.

En el segmento B Portugal aprovechó la excelente forma de Cristiano Ronaldo, quien anotó por cuarta vez en el torneo para impulsar un ajustado triunfo sobre la representación de Marruecos, que quedó ya sin opciones.

Más difícil lo tuvo España para hacer su primera cruz en el Mundial, pues el solitario y casi fortuito gol de Diego Costa apenas alcanzó para someter a Irán, que a pesar del tropiezo mantiene sus aspiraciones de llegar a la siguiente fase.

Luego de vencer en sus primeras presentaciones, las selecciones de Francia y Dinamarca saldrán hoy en busca de nuevos éxitos que despejen sus caminos hacia la siguiente ronda del Mundial.

En Ekaterimburgo y desde las 11:00 de la mañana en Cuba, el favoritismo de los galos en el grupo C pudiera ratificarse con un triunfo sobre Perú, mientras que a partir de las 08:00 de la mañana los daneses enfrentarán en Samara a la representación australiana.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas desde las 02:00 de la tarde en Nizhny Novgorod, donde Argentina intentará someter a Croacia para asaltar la cima del segmento D.

Muchos estarán pendientes también de lo que pueda hacer sobre la cancha Lionel Messi, quien llegó con grandes expectativas al torneo y aun no ha exhibido el nivel con que le ha disputado a Cristiano Ronaldo el título de mejor futbolista del mundo.

