Una mujer trata de unir a Cuba y Estados Unidos en una tabla de surf

La estadounidense Victoria Burguess inició un intento de cruzar el Estrecho de La Florida parada y remando sobre una tabla de surf, en otra tentativa de unir a Cuba y Estados Unidos.

Burguess, una experimentada surfista de 33 años, partió esta mañana desde el habanero Club Náutico Internacional Hemingway, en una travesía prevista en unas 25 horas hasta Cayo Hueso, en el sur de La Florida, para cubrir los 190 kilómetros que separan a ambos países.

Este va a ser el primer record femenino de este tipo, dijo la surfista a la prensa poco antes de iniciar el singular viaje, que además, dijo, trata de rescatar la amistad entre Cuba y Estados Unidos.

Durante el trayecto, la surfista está acompañada de un bote de apoyo y un equipo de 5 personas, entre familiares y amigos, quienes se encargan de su nutrición y seguridad.

(Visited 1 times, 21 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.