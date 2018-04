Una docena de países en la Media Maratón de Varadero

Por Raiko Martín

Matanzas, Cuba.- Corredores de 12 países animarán este domingo la Primera Media Maratón de Varadero, un evento que tendrá además una prueba de 10 kilómetros y otra popular de tres.

Aunque los anfitriones serán mayoría entre los más de 400 inscritos, el Comité Organizador confirmó que entre otras naciones representadas se encuentran México, Estados Unidos, España, Italia, Costa Rica y Etiopía.

Como individualidades destacan los kenianos Timothy Kiplagat Ronoh y Mercy Kipchumba, así como el ugandés Daniel Rotich, y el cubano Richer Pérez, quien defenderá su corona en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

La arrancada se escuchará a las siete de la mañana en las afueras del hotel Meliá Varadero, la meta se colocará en el Centro Comercial Hicacos, y los ganadores de la Media Maratón recibirán invitación para la carrera de Guadalupe, en mayo venidero .

