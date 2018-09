Un gigantesco compromiso

El actual curso escolar en el sistema deportivo cubano deviene gigantesco compromiso, trascendió en el acto de apertura del período docente en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín.

El curso que comienza nos impone nuevos y grandes retos, cuyo colofón serán los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, expresó Miguel Acosta, director de la institución, tras destacar ante el presidente del Inder, Antonio Becali Garrico, que el anterior curso académico dejó resultados superiores.

Por las características de los educandos y sus profesores, léase atletas y entrenadores, la impartición de las materias va aparejada a la disciplina que practica cada deportista.

Enumeró entre los objetivos principales del año lectivo el desarrollo y la evaluación del perfeccionamiento institucional y la consolidación de la formación integral, política e ideológica de estudiantes, docentes y directivos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.