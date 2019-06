Trump, el béisbol, Cuba y Venezuela

El Gobierno estadounidense revisaría su decisión de bloquear un acuerdo entre las Grandes Ligas de béisbol, MLB, y Cuba, pero condicionó el paso a reducir la cooperación de la Isla con Venezuela.

Hace dos días, el presidente norteamericano, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con el comisionado de las Ligas Mayores de Béisbol y otros representantes, un encuentro sobre el cual no habían salido detalles a la luz pública.

La mansión ejecutiva dejó claro que a cambio de reevaluar su determinación, quiere que la MLB, como otras entidades vinculadas al país antillano, inste a Cuba a disminuir su colaboración con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El tema del apoyo de Cuba a Venezuela, ha sido empleado en los últimos meses por la administración norteamericana para justificar nuevas restricciones contra nuestro país, el cual ha reiterado que su solidaridad con Venezuela no es negociable.

