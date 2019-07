Tropiezos en arranque cubano en Lima

La Habana, Cuba. – Sin respaldo de sol, bajo una densa capa nublada que cernía, y con viento frío, los voleibolistas de playa iniciaron, este miércoles, la participación cubana en los Juegos Panamericanos de Lima.

No fue una buena jornada, pues Sergio González y Luis Enrique Reyes perdieron 2 sets por uno ante los uruguayos Vieyto y Cairus, actuales campeones sudamericanos; revés que afecta las posibilidades de clasificación para los antillanos.

Minutos después, asediadas también por un clima poco conocido, Leila Martínez y Maylén Delis lograron su primera victoria en las arenas de la Costa Verde de San Miguel, 2 sets por uno frente a las paraguayas Valiente y Caballero.

Y el equipo femenino de balonmano inició con derrota ante el favorito Brasil, 29 puntos frente a 20, pero con destellos de crecimiento, con buen fogueo y una espléndida actuación de la portera Niurkis Mora.

Este jueves son tres los deportes con participación cubana en los Juegos, pues continúan el balonmano femenino, el voleibol de playa y comienza el softbol masculino.

Las balonmanistas vivirán una jornada trascendental por la tarde frente al equipo de Puerto Rico, un reto que debe sentenciar la segunda plaza del grupo eliminatorio A; las boricuas dominaron ayer a las canadienses 23 goles por 9.

Leila Martínez y Maylén Delis buscarán en la tarde su segunda victoria y el pase a semifinales en el Voly de Playa, ahora frente a la representación salvadoreña; antes, durante la mañana, Sergio González y Luis Enrique Reyes intentarán vencer a la dupla de Costa Rica.

Y el equipo masculino de softbol empezará a nutrir sus ambiciones cuando debute frente al débil plantel local; en resumen: Balonmano, Voly de playa y Softbol por Cuba hoy en los Panamericanos.

