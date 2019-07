Triplista cubana brilla en Mónaco

Liadagmis Povea puso una sobresaliente nota en el triple salto femenino, correspondiente a la parada de la Liga del Diamante celebrada en Mónaco, al marcar 14 metros y 71 centímetros y terminar en la segunda posición.

La saltadora cubana consiguió la excelente marca en su cuarto intento, poco antes de que la venezolana Yulimar Rojas estampara 14 metros y 98 centímetros para dominar la prueba, mientras que en el tercer lugar terminó la jamaicana Shanieka Ricketts.

La colombiana y campeona olímpica Caterine Ibargüen finalizó en el sexto puesto con discreto registro de 14-33, pero todavía domina el escalafón del circuito con 19 unidades, dos más que la jamaicana Kimberly Williams.

La venezolana Yulimar marcha ahora en la tercera posición con 15 puntos, mientras que la cubana Povea ancla en el quinto escaño con 13 rayitas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.