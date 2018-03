Trío de líderes en Liga Superior de Baloncesto masculino

La Habana, Cuba.- Los equipos de Capitalinos, Villa Clara y Camagüey lideran empatados la Liga Superior de Baloncesto, rama masculina, concluida la segunda ronda de ese torneo en la sala Ramón Fonst, de La Habana.

Esos elencos tienen balance de 9 victorias y 5 derrotas, en una tabla de posiciones que completan las selecciones de Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciego de Ávila y Pinar del Río, actual campeón, en un inesperado último lugar.

En la fecha final de esa fase, Capitalinos superó a Ciego de Ávila con el liderazgo ofensivo del ala pívot Marvin Cairo, quien tuvo una muy buena efectividad en tiros libres; mientras el joven defensor Luis Llamo aportó 12 cartones como sustituto.

Con ese triunfo, los habaneros lograron 6 éxitos y sufrieron solo un revés en la segunda ronda, al igual que el conjunto de Villa Clara, airoso ante Guantánamo, en un partido decidido por triple del alero Andy Bofil.

