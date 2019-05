Tres premios para Cuba en Liga de Diamante

La discóbola Denia Caballero ganó este jueves el Lanzamiento del Disco en la tercera parada de la Liga de Diamante de Atletismo con sede en Estocolmo, Suecia.

Denia se impuso con 65 metros y 10 centímetros, y le escoltó por mínima diferencia Yaimé Pérez; el debut cubano en ese circuito lo completó Juan Miguel Echevarría, segundo en el Salto Largo con 8, 12 metros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.