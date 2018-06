Tres oros y una plata para Cuba en Copa Mundial de Gimnasia

El cubano Manrique Larduet fue el gran protagonista de la Copa del Mundo de Gimnasia en Guimaraes, Portugal, al sumar 3 coronas luego de imponerse este domingo en Caballo de salto y Barras paralelas.

Larduet ganó el oro en Anillas el sábado, y volvió a demostrar su excelente estado al subir a lo más alto del podio en las Paralelas con nota de 15, 100 puntos, con amplia ventaja sobre sus seguidores.

Más ajustado fue el éxito en el Caballo de salto, donde se impuso con 14, 67, tan sólo una décima de ventaja sobre el guatemalteco Jorge Vega, uno de los rivales que le exigirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El otro cubano presente en la Copa de Gimnasia en Portugal, Randy Lerú, logró medalla de plata en la Barra Fija tras recibir 14 unidades, 5 décimas menos que el ganador, el húngaro David Vesernyes.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.