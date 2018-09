Trabajadores del deporte aportan al Proyecto de Constitución

Trabajadores de la Dirección Provincial de Deportes de Camagüey coincidieron en la importancia de que se detalle cuáles son los recursos que el Estado debe destinar para la formación de los talentos deportivos, en el Artículo 85 del Proyecto de Constitución.

El rescate de áreas especiales en los municipios y los combinados deportivos, y una mejor atención al personal técnico en esos predios, fueron los elementos propuestos a agregar en el citado acápite del documento.

Juventino Muñoz, asesor de la Defensa en la institución, se pronunció a favor de tener en cuenta esos aspectos que favorecen la promoción y formación de las noveles figuras deportivas.

Desde el mes anterior en las comunidades, los centros laborales y planteles educacionales se realiza el análisis del Proyecto de Constitución, ejercicio democrático que enriquece la construcción de la Ley de leyes de Cuba.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.