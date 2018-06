Torneos juveniles de gimnasia rítmica y tenis de mesa

Camagüey, Cuba.- Los Campeonatos Nacionales Juveniles de gimnasia rítmica y tenis de mesa comenzaron este jueves en Camagüey y se extenderán hasta el próximo lunes, con la asistencia de atletas de varias provincias.

La comisionada nacional de gimnasia rítmica, Cecilia Juara, dijo que 23 gimnastas rivalizan en las modalidades de aro, pelota, mazas y cinta, y solo 8 territorios participan en los eventos de ejercicios de conjuntos.

La también vicepresidenta de la Federación Cubana de la disciplina explicó que entre las figuras noveles se encuentra la principal reserva para fortalecer la presencia de la mayor de las Antillas en el venidero ciclo olímpico.

A la par del torneo de gimnasia rítmica, en la Escuela de Iniciación Deportiva Cerro Pelado se efectúa el certamen de tenis de mesa, donde intervienen 12 provincias en las modalidades individual, por equipos y dobles, y en la de doble mixtos.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.