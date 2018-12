Torneo Zonal Occidental de Ajedrez en Mayabeque

En diciembre, Mayabeque será sede de la Final Zonal Occidental de Ajedrez, donde participarán representantes de Matanzas, La Habana, la Isla de la Juventud, Artemisa y el territorio anfitrión.

El Maestro FIDE Alejandro García, de San José de las Lajas, quien sumó 27 unidades a su Elo personal, representará a la demarcación al ganar la única plaza otorgada al territorio para el certamen.

Por la capital de todos los cubanos el representante en la Final Zonal Occidental de Ajedrez será el Maestro FIDE, Carlos René Álvarez, que se agenció el título Provincial de Ajedrez de La Habana, certamen finalizado recientemente en el capitalino Hotel Tulipán.

Álvarez adicionó 61 unidades a su Elo, por lo que en la actualización del próximo mes debe aparecer bien cerca de los 2 mil 400.

