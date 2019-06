Tiradores cubanos en el Grand Prix de El Salvador

Un grupo de 11 atletas cubanos de tiro deportivo ya se encuentra en El Salvador para asistir al Segundo Grand Prix y continuar en ese país la preparación hacia los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

En el Aeropuerto José Martí, la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Eglys de la Cruz, destacó sentirse bien en los entrenamientos con vista a la cita continental donde espera conquistar la victoria.

El entrenador de pistola femenina Dariel Suárez, enfatizó que el tiro deportivo cubano ya tiene para la cita continental de este verano 15 atletas clasificados en las modalidades de pistola, fusil y escopeta.

Suárez, antes de viajar hacia el Grand Prix con sede en El Salvador, comentó que la preparación para los Panamericanos de Lima de los tiradores antillanos marcha muy bien, incluso los que la han realizado en el exterior.

