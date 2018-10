Tercer revés de Cuba en Mundial femenino de voleibol

La selección de Cuba sufrió su tercer revés consecutivo en el grupo B del Campeonato Mundial femenino de voleibol, al perder 0 a 3 ante Italia, en partido que tuvo lugar en Sapporo, una de las ciudades japonesas que acogen al certamen.

Ninguna cubana pudo llegar a los 10 tantos, con los mejores resultados para Ailama Cese y Jessica Aguilera, ambas con 9, según el sitio web del torneo que concluye el próximo día 20.

Las italianas dominaron todos los elementos del juego, balances favorables en el ataque, el bloqueo, el servicio y los errores cometidos que aportan puntos a las rivales.

Mañana las pupilas de Fernández toparán con las canadienses, en una jornada que se completa en el segmento B con los encuentros Italia-Turquía y China-Bulgaria.

