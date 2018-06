Tercer duelo Isla-Las Tunas, en final de Serie Sub 23

Los equipos de Isla de la Juventud y Las Tunas disputarán el tercer juego de la gran final, en la V Serie Nacional de Béisbol sub 23 años, con sede en el estadio Cristóbal Labra.

De ese interesante pareo entre Piratas y Leñadores, saldrá el nuevo monarca que reemplazará a Santiago de Cuba, conjunto dueño del cetro de las dos últimas ediciones.

En los dos primeros partidos disputados en el estadio tunero Julio Antonio Mella, hubo división de honores, en el primero, el triunfo fue para los pineros del mánager Dioel Reyes, con pizarra de 6-2 y éxito para Jonathan Carbó.

Pero un día después, Las Tunas piloteado por el mentor Ulicer Cintra, venció 9-2, apoyado en magistral actuación monticular del relevista Rodolfo Díaz, quien tiró 5.1 entradas al compás de 2 ponches, con apenas 3 hits permitidos y alcanzó su octavo éxito de la justa.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.