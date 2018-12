El taekwondo cubano en 2018

Con escaso fogueo internacional, el taekwondo cubano culmina el 2018 con un excelente desempeño en Barranquilla y con la brillante actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En Colombia, los taekwondocas acumularon 6 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce; sobresaliendo en el evento Tamara Robles, quien se tituló con solo 17 años, por lo cual está entre los 10 deportistas juveniles más destacados de Cuba en el año.

Según el escalafón de Taekwondo Mundial, institución rectora de la disciplina, los cubanos mejor ubicados son el titular mundial Rafael Alba y el bronce olímpico Robelis Despaigne, en los lugares 35 y 61.

En 2018, la otra actuación destacada del taekwondo fue en el Open de México donde, con solo 8 peleadores, Cuba finalizó tercera, con 2 preseas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, superando a Estados Unidos.

