Suecia sortea su primer obstáculo en el Mundial

En un partido con más sombras que luces, Suecia comenzó con buen pie su tránsito por el Mundial de Fútbol, que acogen varias ciudades de Rusia después de superar con pizarra de un gol por cero a Corea del Sur en partido correspondiente al grupo F.

Los europeos, ausentes de esas lides desde 2006, dominaron el partido y gozaron de las mejores oportunidades de abrir el marcador, algo que hicieron en el minuto 65 después que Granqvist anotara el penal señalado mediante la utilización del videoarbitraje.

Con ese resultado, la selección sueca se unió en la cima de la llave a México, que en la jornada dominical protagonizó la gran sorpresa en lo que va de torneo al superar por la mínima diferencia al vigente campeón Alemania.

Para también está fijado el inicio de las acciones en el grupo G, con los duelos que sostendrán Bélgica-Panamá e Inglaterra-Túnez.



