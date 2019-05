Sorpresa dorada para Cuba en lid de canotaje

José Ramón Pelier tiene 18 años y acaba de estremecer al mundo del canotaje; el guantanamero ganó medalla de oro en la Canoa a mil metros de la Copa del Mundo en Poznan, Polonia.

En su primer evento internacional entre mayores, Pelier sorprendió a varios medallistas mundiales, y desde el principio de la Final A tomó la delantera, para nunca cederla en el kilómetro de pista acuática, donde el otro cubano presente, Fernando Dayán Jorge, finalizó cuarto.

Otro excelente resultado lo brindó Mayvihanet Borges, quien esta mañana clasificó a la disputa de medallas de la Canoa femenina a 500 metros, y luego terminó en el quinto lugar, precedida de canadienses y chinas.

En la Copa del Mundo de Canotaje resta la participación de los medallistas mundiales en la Canoa biplaza a mil metros, Dayán Jorge y Serguey Torres, quienes buscarán subir a lo más alto del podio.

