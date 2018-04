Sonrisa para Occidentales en Serie Especial de Béisbol

La Habana, Cuba. – En un juego que culminó en siete inning por la oscuridad, Occidentales derrotó 5 carreras por 3 a Orientales, en partido disputado en el estadio José Antonio Huelga, en la Serie Especial de Béisbol.

La victoria fue al aval de Israel Sánchez, quien apenas lanzó una entrada, pero no dio libertades a la batería oriental, mientras el apagafuegos Yoandry Cruz, a quien le conectaron 4 imparables y le hicieron 2 carreras, cargó con el revés.

Por los del Occidente destacó madero en ristre el inicialista Yordanis Samón, quien conectó de 3-3 e impulsó una carrera, en tanto el primer bate, Joasan Guillén, pegó de 4-2.

El cuarto bate y designado, Lázaro Cedeño, fue el mejor bateador por Orientales, al conectar de 3-2 incluido su cuarto jonrón de la Serie Especial de Béisbol, esta vez en solitario; Raico Santos también sacó la pelota por encima de las bardas.

