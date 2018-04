Sin sorpresas segunda jornada en Torneo Nacional de Judo

La Habana, Cuba.- Las favoritas impusieron su nivel en la continuación del Campeonato Nacional de Judo para el sector femenino, con escenario en la Sala Ramón Fonst, de La Habana.

Maylé­n del Toro, Onix Cortés, Kaliema Antomarchi, y la monarca olí­mpica de 2012 Idalys Ortiz, ganaron sus respectivas divisiones y afirmaron estrategias para sus ambiciones de tí­tulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán por sede a Barranquilla.

Ellas completaron el grupo de reinas que integraron dos jóvenes ya rankeadas como la habanera Melissa Hurtado y la mayabequense Analisis Dorvigní­, junto a par de nuevas figuras como la también capitalina Nahomi Acosta y la camagüeyana Samarit Gregorio.

Este miércoles se realizará la tercera fecha de acciones en el Campeonato Nacional de Judo, rama femenina, jornadas exclusivas para el Torneo por equipos.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.