Sin novedades en la cima del Memorial Capablanca de Ajedrez

La Habana, Cuba. – La paz firmada este lunes entre el ucraniano Vassily Ivanchuk y el estadounidense Samuel Sevian mantuvo el empate en la cima del grupo Élite del Memorial Capablanca de Ajedrez, que hoy cerrará su primera vuelta en el hotel Habana Libre de la capital cubana.

El duelo se extendió hasta la movida 24 de una defensa Ninzoindia, y con igual desenlace terminó el enfrentamiento entre los cubanos Yuri González y Carlos Daniel Albornoz luego de 54 lances de una defensa Siciliana.

En el otro cruce de ese apartado el español David Antón necesitó 45 jugadas de una defensa India de Rey para someter al indio Adhiban Baskaran, quien acumuló su segundo revés consecutivo.

Después de esos desenlaces, Ivanchuk y Sevian acumulan 3 puntos, les sigue Antón a media raya, Yuri y Baskaran acumulan una y media unidad y Albornoz cierra la tabla con solo media.

