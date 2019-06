Siguen atletistas cubanos con buen fogueo

Con el éxito de la ochocentista Rose Mary Almanza y el segundo lugar de Roxana Gómez en los 400 metros en el mitin de Sopot, Polonia, el atletismo cubano siguió su fogueo con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima.

Almanza, ganadora de 3 medallas de oro en la cita centrocaribeña de Barranquilla el pasado año, volverá a presentarse en territorio polaco el venidero día 26, al igual que Gómez, en busca de ir corrigiendo detalles de cara a la cita continental en Perú.

En la competición polaca estará por Cuba Zuriam Echavarría, en los 400 metros con vallas; mientras este martes lanzará el disco en Francia Jorge Fernández, subcampeón en la justa regional colombiana.

Para Almanza y Gómez, el fogueo en Europa resulta fundamental en sus pretensiones de arribar a Lima en óptima forma deportiva, y dar su aporte al atletismo cubano que va con la meta de alcanzar varias preseas.

